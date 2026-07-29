Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Treppe übersehen

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Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 69-jährige VW-Fahrerin befuhr am heutigen Morgen den Bereich des Behördenzentrums in Ilmenau. Hier übersah sie augenscheinlich eine Fußgängertreppe in Richtung Wallgraben und fuhr diese hinab. Dabei beschädigte sie sowohl die Treppe als auch ihren Pkw. In Folge dessen stellte sie ihr Fahrzeug im Bereich der Polizeiinspektion Ilmenau ab. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Einfluss von alkoholischen Genussmitteln. Eine Atemalkoholmessung erbrachte einen Wert von circa 0,8 Promille. Ihr Führerschein wurde in Folge dessen eingezogen. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die 69-Jährige wurden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An der Treppe entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. (sw)

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