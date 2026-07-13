Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bankkarte unbemerkt genutzt - wer kennt die Tatverdächtigen?

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach der unbefugten Nutzung einer Bankkarte am 3. Juli 2026. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bemerkte ein Hauseigentümer am Nachmittag des 2. Juli eine fremde Person auf seinem Grundstück. Der 85-Jährige sprach den Unbekannten an. Dieser gab an, nach seinem Schlüssel zu suchen. Im weiteren Gespräch gab sich der Mann als Landschaftsgärtner aus und bot seine Dienste an. Daraufhin vereinbarte der 85-Jährige mit ihm einen Termin für den 7. Juli.

Am Folgetag, dem 3. Juli, erschien der Unbekannte gegen 17:00 Uhr zusammen mit einem weiteren Mann erneut auf dem Grundstück am Lehmweg in Gifhorn. Dort trafen die beiden auf die Ehefrau des 85-Jährigen, die sie ins Haus bat. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahm einer der Männer dort die offenliegende Bankkarte des Ehepaars an sich. Anschließend kaufte er damit an einem nahe gelegenen Zigarettenautomaten mehrere Zigarettenpackungen. Danach legte der Mann die Bankkarte unbemerkt an ihren ursprünglichen Platz zurück. Die Tat fiel deshalb erst am folgenden Tag auf. Als der 85-Jährige bei einem Einkauf mit der Karte bezahlen wollte, stellte er fest, dass sein Geldinstitut diese aufgrund der ungewöhnlichen Belastungen vom Vortag gesperrt hatte.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am 2. oder 3. Juli, insbesondere am Nachmittag des 3. Juli, verdächtige Personen im Bereich des Lehmwegs aufgefallen sind. Einer der beiden Männer wurde als etwa 20 Jahre alt, circa 175 cm groß und dunkelhaarig beschrieben. Er trug eine gelbe Warnweste. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie unbekannte Personen nicht unbeaufsichtigt auf Ihr Grundstück oder in Ihr Haus. Geben sich Unbekannte unter einem Vorwand als Handwerker oder Dienstleister aus oder kommt Ihnen eine Situation verdächtig vor, informieren Sie die Polizei. In akuten Situationen wählen Sie den Notruf 110.

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