Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 (Korrektur des Alters)

Bundesstraße 4 iH Dedelstorf (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich auf der Bundesstraße 4 bei Dedelstorf ein schwerer Verkehrsunfall. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf in Richtung Norden. Wenige hundert Meter vor der Kreuzung Großer Kain kam er alleinbeteiligt und aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto erheblich beschädigt; der Motorblock wurde aus dem Fahrzeug gerissen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen.

Der Unfall wurde der Polizei gegen 05:25 Uhr gemeldet. Für die polizeiliche Unfallaufnahme und anschließende Arbeiten an der Fahrbahn musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen bis etwa 12:00 Uhr gesperrt werden. Bis zur Einrichtung einer Umleitung kam es zu erheblichem Rückstau. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beauftragte einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs.

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