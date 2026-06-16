Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: L 94 - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung

Welcherath / Brücktal (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2026 kam es zwischen 14:45 Uhr und 14:55 Uhr auf der L 94 zwischen Welcherath und Brücktal zu einem Überholvorgang, bei welchem ein weißer PKW eine Fahrzeugkolonne aus Richtung Welcherath kommend in Fahrtrichtung Brücktal überholte. Hierbei musste ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer in das rechtsseitig gelegene Feld ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Es kam zu einem Sachschaden an dem entgegenkommenden PKW. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

In der Folge entfernete sich der Verkehrsunfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Die Polizei Adenau bittet um Zeugenhinweise zu dem o. g. weißen PKW bzw. dem gesamten Verkehrsvorgang.

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