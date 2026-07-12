Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autodieb schlief am Steuer ein - Festnahme nach missglücktem Diebstahlsversuch

Gifhorn (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei Gifhorn am frühen Freitagmorgen (10.07.2026).

Gegen 06:30 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eines Unternehmens in der Nordhoffstraße einen Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe. Am Steuer des Fahrzeugs solle ein Mann schlafen.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen Mazda MX-5, dessen Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Nach ersten Ermittlungen hatte der Tatverdächtige bereits versucht, den Wagen mit einem selbst gebauten Schlüssel zu starten. Offenbar war die Unternehmung jedoch weniger erfolgreich als geplant - stattdessen schlief der Mann auf dem Fahrersitz ein.

Der 53-jährige serbische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Nahbereich fanden die Beamten zudem ein gestohlenes Fahrrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dieses dem Mann zuvor als Fortbewegungsmittel gedient haben, bevor er sich offenbar entschloss, auf ein motorisiertes Fahrzeug umzusteigen. Bei dem Mann konnte weder eine Alkohol- noch Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann regelmäßig im Bereich Lüneburg aufhältig ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, darunter eine Vernehmung und die Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen, wurde der 53-Jährige mangels vorliegender Haftgründe wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs sowie des Fahrraddiebstahls dauern an.

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