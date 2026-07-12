Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Berauschte Fahrzeugführer festgestellt - Gestohlener E-Scooter sichergestellt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gifhorn (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Gifhorn am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrsverstöße fest.

Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 16:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Braunschweiger Straße in Gifhorn einen 23-jährigen auf einem E-Scooter. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Samstagmorgen, den 11.07.2026, gegen 07:10 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte auf der Bundesstraße 4, in Höhe Heidland, die 25-jährige Fahrzeugführerin eines Seat. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel. Die Fahrerin verweigerte einen Drogenvortest, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 11:55 Uhr desselben Tages wurde in der Braunschweiger Straße eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines E-Scooters kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Zudem stellte sich heraus, dass der von ihr genutzte E-Scooter zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen die 23-Jährige wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Samstagabend, gegen 23:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 50-jährigen Fahrzeugführer eines BMW im Eyßelheideweg in Gifhorn. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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