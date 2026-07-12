PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Oerrel und Wesendorf

Gifhorn (ots)

Am Samstagnachmittag (11.07.2026, 15:25 Uhr) kam es auf der Kreisstraße 7 zwischen Oerrel und Wesendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn mit einer Honda CBR 650 die Kreisstraße 7 aus Oerrel kommend in Fahrtrichtung Wesendorf. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Kradfahrer zuvor auf gerader Strecke mehrere Fahrzeuge überholt habe.

Im Bereich des Kilometers 9,3 geriet der 27-Jährige vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum streifte das Krad zunächst zwei Bäume und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum. Das Krad wurde hierbei zerrissen, zurück auf die Fahrbahn geschleudert und brannte vollständig aus.

Der Fahrzeugführer erlitt tödliche Verletzungen. Eine durch Ersthelfer eingeleitete Laienreanimation verlief erfolglos. Der kurze Zeit später eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Die Angehörigen wurden nach Feststellung der Identität des Verstorbenen unter Hinzuziehung eines Notfallseelsorgers benachrichtigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Kreisstraße 7 bis etwa 18:00 Uhr voll gesperrt.

Zur Unfallaufnahme waren vier Streifenwagen aus Gifhorn und Wittingen, die Freiwilligen Feuerwehren aus Oerrel, Wentorf und Emmen sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
i.A. Niemeyer, PHK
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 10:25

    POL-GF: Verkehrsunfälle führen zu Sperrungen und Verletzten

    Ahnsen/ Weyhausen (ots) - Die Polizei Meinersen wurde gestern gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188, im Bereich der Abfahrt nach Päse, gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein Autofahrer von der Bundesstraße nach links in Richtung Päse abbiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Die dahinterfahrende Fahrerin bemerkte dies und bremste rechtzeitig, ein ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 13:41

    POL-GF: Polizei warnt vor Betrugsmasche - fünfstelliger Schaden in aktuellem Fall

    Gifhorn (ots) - Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der sich aktuell die Fallzahlen häufen. Die Täter machen sich dabei Online-Verkaufsplattformen wie beispielsweise Kleinanzeigen zunutze. In einem Fall, zu dem der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn aktuell ermittelt, verlor die Geschädigte einen fünfstelligen Geldbetrag. Der Einstieg ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 10:36

    POL-GF: Fenster und Türen beschädigt

    Gifhorn (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Glaseinsätze und Fensterscheiben an drei Einrichtungen im Stadtgebiet von Gifhorn beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Taten wurden am Dienstagmorgen festgestellt und angezeigt. Betroffen sind die Gebäude der Kreisvolkshochschule an der Freiherr-vom-Stein-Straße, einer nahegelegenen Kindertagesstätte an der Jägerstraße und einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren