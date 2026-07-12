Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Oerrel und Wesendorf

Gifhorn (ots)

Am Samstagnachmittag (11.07.2026, 15:25 Uhr) kam es auf der Kreisstraße 7 zwischen Oerrel und Wesendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn mit einer Honda CBR 650 die Kreisstraße 7 aus Oerrel kommend in Fahrtrichtung Wesendorf. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Kradfahrer zuvor auf gerader Strecke mehrere Fahrzeuge überholt habe.

Im Bereich des Kilometers 9,3 geriet der 27-Jährige vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum streifte das Krad zunächst zwei Bäume und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum. Das Krad wurde hierbei zerrissen, zurück auf die Fahrbahn geschleudert und brannte vollständig aus.

Der Fahrzeugführer erlitt tödliche Verletzungen. Eine durch Ersthelfer eingeleitete Laienreanimation verlief erfolglos. Der kurze Zeit später eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Die Angehörigen wurden nach Feststellung der Identität des Verstorbenen unter Hinzuziehung eines Notfallseelsorgers benachrichtigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Kreisstraße 7 bis etwa 18:00 Uhr voll gesperrt.

Zur Unfallaufnahme waren vier Streifenwagen aus Gifhorn und Wittingen, die Freiwilligen Feuerwehren aus Oerrel, Wentorf und Emmen sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt.

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