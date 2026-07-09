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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfälle führen zu Sperrungen und Verletzten

Ahnsen/ Weyhausen (ots)

Die Polizei Meinersen wurde gestern gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188, im Bereich der Abfahrt nach Päse, gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein Autofahrer von der Bundesstraße nach links in Richtung Päse abbiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Die dahinterfahrende Fahrerin bemerkte dies und bremste rechtzeitig, ein nachfolgender Motorradfahrer ebenso. Dahinter fuhr ein 22-Jähriger mit einem Mercedes Vito. Er erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Motorrad auf. Dessen 62-jähriger Fahrer wurde von seinem Motorrad herunter und gegen den vor ihm stehenden Seat Arona geschleudert. Er wurde schwer am Bein verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der Pkw blieben unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Vito und der Arona blieben fahrbereit. Die Bundesstraße war etwa 90 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Volkswagen und einem Mercedes kam es heute Morgen in Weyhausen. Den Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge wollte eine 37-Jährige mit ihrem Passat gegen 08:35 Uhr vom Eichenweg nach links auf die Bokensdorfer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen aus der Ortsmitte kommenden Sprinter. Dieser prallte gegen die Fahrerseite des Volkswagen. Die 37-Jährige blieb äußerlich unverletzt, wurde aufgrund einer Schwangerschaft jedoch zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige im Sprinter blieb unverletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war für etwa 45 Minuten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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