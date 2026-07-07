Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen eingeleitet

Weyhausen (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung. Die Tat ereignete sich gestern Abend in Weyhausen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich ein 36-Jähriger gegen 20:00 Uhr im Außenbereich seines Grundstücks an der Wolfsburger Straße in Weyhausen. Zu diesem Zeitpunkt betrat ein ihm unbekannter Mann das Grundstück. Nachdem der 36-Jährige den Mann angesprochen hatte, sei es unvermittelt zu einem Angriff durch den Unbekannten gekommen. Dabei soll auch mit einem gefährlichen Gegenstand zugeschlagen worden sein. Der 36-Jährige wurde verletzt, konnte sich in einem günstigen Moment jedoch weiteren Angriffen entziehen. Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend mit einem Auto vom Tatort. Der 36-Jährige und sein inzwischen hinzugekommener Vater nahmen daraufhin mit einem eigenen Auto die Verfolgung auf. Die zwischenzeitlich informierte Polizei traf den Tatverdächtigen später in seiner Wohnung an und nahm ihn fest. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und wurde zur Polizeiinspektion Gifhorn gebracht. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes.

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