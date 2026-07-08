Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fenster und Türen beschädigt

Gifhorn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Glaseinsätze und Fensterscheiben an drei Einrichtungen im Stadtgebiet von Gifhorn beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Taten wurden am Dienstagmorgen festgestellt und angezeigt. Betroffen sind die Gebäude der Kreisvolkshochschule an der Freiherr-vom-Stein-Straße, einer nahegelegenen Kindertagesstätte an der Jägerstraße und einer Jugendbegegnungsstätte an der Ludwig-Jahn-Straße. An allen Gebäuden wurden Glaseinsätze von Türen beziehungsweise Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen. Auf eine Wand der Jugendbegegnungsstätte wurde zudem ein Graffiti-Tag geschmiert. Die Taten dürften nach bisherigem Ermittlungsstand im Zusammenhang stehen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22:00 Uhr am Montagabend und 04:00 Uhr am frühen Dienstagmorgen.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Personengruppen bemerkt haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

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