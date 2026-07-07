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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Lindenholzhausen

Limburg (ots)

(fh)Die am 11.06.2026 veröffentlichte Fahndung nach einem 15 Jahre alten Mädchen aus Lindenholzhausen wird hiermit zurückgenommen. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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