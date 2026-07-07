PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Lindenholzhausen

Limburg (ots)

(fh)Die am 11.06.2026 veröffentlichte Fahndung nach einem 15 Jahre alten Mädchen aus Lindenholzhausen wird hiermit zurückgenommen. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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