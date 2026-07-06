Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsmessung vor Kindertagesstätte

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Freitag, 03.07.2026, führte die Polizei Gifhorn eine Geschwindigkeitskontrolle vor einer Kindertagesstätte am Lehmweg in Gifhorn durch. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. In dem anderthalbstündigen Kontrollzeitraum passierten 150 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren 68 - und damit fast die Hälfte - zu schnell. Auf 40 Autofahrerinnen und Autofahrer kommt ein Verwarngeld zu, auf 28 hingegen ein Bußgeld, da sie mindestens 16 km/h zu schnell fuhren. Die höchste gemessene Überschreitung betrug 35 km/h. Betroffen war der Fahrer eines Volkswagen Golf. Auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 260 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Im Rahmen der Messung kam es zudem zu einer kuriosen Situation. Nachdem die Messanlage bei einem Renault ausgelöst hatte, fuhr dessen Fahrer wenige Minuten später in Gegenrichtung langsam an der Messstelle vorbei. Während der Fahrt fertigte er augenscheinlich mit seinem Smartphone Videoaufnahmen von der Messstelle an. Gegen den Mann wurde daher ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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