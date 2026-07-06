Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wahrenholz (ots)

Die Polizei in Wesendorf sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, dem 02.07.2026, bei Wahrenholz ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Audi A3 auf der Landesstraße 286 von Schönewörde in Richtung Wahrenholz. Kurz vor der Kurve am Ortseingang von Wahrenholz kam ihr ein dunkles Auto entgegen, das von seiner Fahrspur auf die Fahrspur der 62-Jährigen geriet. Es kam trotz größtmöglichen Ausweichens zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Auch ein hinter dem Audi fahrender Verkehrsteilnehmer musste ausweichen; zu einem weiteren Zusammenstoß kam es nicht. Während die 62-Jährige anhielt, setzte das bislang unbekannte Fahrzeug die Fahrt unerlaubt fort. Die Frau blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeug machen können. Hinter den ausweichenden Fahrzeugen sollen sich weitere Fahrzeuge befunden haben; möglicherweise können die Insassen Hinweise geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05376 976560 bei der Polizei in Wesendorf zu melden.

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