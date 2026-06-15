Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Doppellaube in Kleingartenanlage - Zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Dahl, 14.06.2026, 20:57 Uhr, Dahl Landwehr (ots)

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in einer Kleingartenanlage alarmiert. Gemeldet wurde eine brennende Gartenhütte. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine schwarze Rauchwolke wahrnehmen.

In der Kleingartenanlage gestaltete sich die Zuwegung zur brennenden Doppellaube schwierig. Um die Einsatzstelle zu erreichen, mussten Türen und Zäune gewaltsam geöffnet werden. Anschließend leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung von zwei Seiten mit jeweils einem Strahlrohr ein.

Durch die Löschmaßnahmen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich durch einen dritten Trupp vollständig abgelöscht werden.

Zwei Personen hatten bei eigenen Löschversuchen vor dem Eintreffen der Feuerwehr Rauchgase eingeatmet. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus im Stadtgebiet transportiert.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Tanklöschfahrzeug, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell