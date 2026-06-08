Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küche brennt vollständig aus - Bewohnerin über Drehleiter gerettet

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Mönchengladbach-Eicken, 07.06.2026, 23:19 Uhr, Regentenstraße (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr am späten Sonntagabend einen Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Sie berichteten zudem, dass bereits Flammen aus einem Fenster schlugen und sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung befinden sollte.

Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die gemeldete Lage beim Eintreffen. In der Wohnung war es zu einem ausgedehnten Küchenbrand gekommen. Die Bewohnerin machte an einem Fenster auf sich aufmerksam. Polizeikräfte, die ebenfalls zur Einsatzstelle geeilt waren, warfen der Frau noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eine sogenannte Fluchthaube zu. Zu diesem Zeitpunkt drang bereits Rauch hinter ihr aus dem Fenster. Mithilfe der Fluchthaube konnte die Bewohnerin weiter atmen, ohne zusätzlichen giftigen Brandrauch einzuatmen.

Die Feuerwehr rettete die Bewohnerin unmittelbar über eine Drehleiter aus der Brandwohnung und übergab sie anschließend an den Rettungsdienst sowie einen Notarzt zur medizinischen Erstversorgung. Danach transportierte der Rettungsdienst die Frau zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus.

Parallel zur Menschenrettung ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten den Brand. Zeitgleich kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum sowie die angrenzenden Wohnungen auf weitere Personen und eine mögliche Rauchausbreitung. Dabei konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Keine der Wohnungen war verraucht.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner die Nacht in ihren Wohnungen verbringen. Abschließend sicherte die Feuerwehr die Wohnungstür der betroffenen Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene, der Abrollbehälter Atemschutz und das Kleineinsatzfahrzeug des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

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