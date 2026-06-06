Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Stechender Geruch in Mehrfamilienhaus löst Feuerwehreinsatz aus - zwei Wohnungen vorsorglich geräumt

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Mönchengladbach-Mülfort, 05.06.2026, 16:23 Uhr, Giesenkirchener Straße (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bewohner hatten einen stechenden Geruch wahrgenommen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage entsandte die Leitstelle umgehend Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Bei ihrem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte den ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen und mit Hilfe von Messgeräten bestätigen. Eine explosionsfähige Atmosphäre lag nicht vor. Vorsorglich wurden die Bewohner der betroffenen Wohnungen aus dem Gebäude geführt.

Ein Trupp ging unter Atemschutz mit Messgeräten zur weiteren Erkundung vor. Im Verlauf der Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Geruch durch Lackierarbeiten in einer Wohnung verursacht worden war. Über eine Verbindung der Badezimmerlüftung hatte sich dieser auf eine weitere Wohnung ausgebreitet. Die betroffenen Wohnungen wurden mithilfe eines Hochleistungslüfters belüftet und anschließend erneut überprüft. Dabei konnten keine gesundheitsschädlichen Konzentrationen festgestellt werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Giesenkirchener Straße zwischen der Dohrer Straße und Langfuhr vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss der Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

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