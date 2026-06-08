Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung in Wohn- und Geschäftshaus sorgt für Feuerwehreinsatz

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Mönchengladbach-Rheydt, 07.06.2026, 19:33 Uhr, Hauptstraße (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße alarmiert. Der Betreiber des Geschäfts hatte eine leichte Verrauchung sowie Brandgeruch festgestellt und daraufhin die Leitstelle verständigt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage entsandte diese umgehend Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse.

Bereits bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte den Brandgeruch im Bereich der Einsatzstelle wahrnehmen. Die Kunden des Geschäfts und eines angrenzenden Cafés sowie die Bewohner des Gebäudes hatten dieses bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude vor. Dabei wurde sowohl im Erdgeschoss des Hauses als auch im benachbarten Café eine leichte Verrauchung festgestellt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass in einem Lüftungsschacht Papier entzündet worden war. Das Feuer war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser gelöscht worden. Über Verbindungen innerhalb des Lüftungssystems hatte sich der Rauch jedoch in den Kellerbereich sowie in das Erdgeschoss ausgebreitet.

Die betroffenen Bereiche wurden mithilfe eines Hochleistungslüfters entraucht. Anschließend übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Während der Maßnahmen musste die Hauptstraße zwischen der Gartenstraße und der Stümgesgasse vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

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