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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Berufsschüler leisten vorbildliche Unterstützung bei einem Notfalleinsatz

FW-MG: Berufsschüler leisten vorbildliche Unterstützung bei einem Notfalleinsatz
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Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 11:06 Uhr, Prinzenstraße (ots)

Am späten Vormittag kam es zu einem medizinischen Notfall in einem Linienbus. Nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte erkannten die Schüler des nahegelegenen Berufskollegs die Situation und boten unmittelbar ihre Hilfe an. Dabei unterstützen sie nicht nur bei der Versorgung des Patienten im Bus, sondern ergriffen auch Maßnahmen, um die Privatsphäre des Patienten zu schützen. Die Feuerwehr Mönchengladbach lobt dieses beispielhafte und couragierte Verhalten. Der Patient wurde anschließend in ein städtisches Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und der Gerätewagen Rettungsdienst der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Marco Steuermann

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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