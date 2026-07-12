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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Einbrüche in Lüsche - Polizei sucht Zeugen

Steinhorst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Steinhorster Ortsteil Lüsche zu zwei Einbruchsdiebstählen, die nach derzeitigen Erkenntnissen miteinander in Zusammenhang stehen dürften.

Im Zeitraum von Freitag, 10.07.2026, 17:00 Uhr, bis Samstag, 11.07.2026, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Wohnzimmerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kastanienring. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Entwendet wurden ein kleiner Möbeltresor sowie eine Geldbörse.

Im gleichen Tatzeitraum drangen Unbekannte vermutlich über die Eingangstür in eine derzeit leerstehende Ferienwohnung in der Hauptstraße ein. Auch dort wurden sämtliche Räume durchsucht. Da sich keine Wertsachen in der Wohnung befanden, wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Es ist davon auszugehen, dass beide Taten in Zusammenhang stehen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kastanienring oder Hauptstraße in Lüsche beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter 05371/9800 oder der Polizei Wittingen unter 05831/25200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
i.A. Niemeyer, PHK
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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