PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260703.1 Großenrade: Lagerhalle brennt ab

Großenrade (ots)

In Großenrade ist am Donnerstagabend eine Lagerhalle auf einem Betriebsgelände in Brand geraten. Menschen verletzten sich nicht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Das Feuer brach gegen 18:50 Uhr in einer Lagerhalle in der Straße Großenrader Moor aus. Die Halle brannte vollständig ab. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Freiwilligen Feuerwehren Großenrade, Hochdonn, Burg und Quickborn-Brickeln löschten den Brand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 13:54

    POL-IZ: 260701.1 Itzehoe: Unfallbeteiligter gesucht!

    Itzehoe (ots) - Am 23. Juni 2026 hat sich in Itzehoe in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrern ereignet. Eine Frau zog sich dabei einige Verletzungen zu, der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort. Möglicherweise bemerkte er den Zusammenstoß nicht. Gegen 06.45 Uhr fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße Vor dem Delftor aus Richtung ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:47

    POL-IZ: 260630.3 Hennstedt/IZ: Einbruch in Grundschule

    Hennstedt/IZ (ots) - In der Nacht zu Dienstag ist es in Hennstedt im Kreis Steinburg zu einem Einbruch in eine Grundschule gekommen. Ein unbekannter Täter oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 06:50 Uhr, drangen ein unbekannter Täter oder mehrere unbekannte Täter in die Grundschule ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 08:05

    POL-IZ: 260630.2 Linden: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Motorrad

    Linden (ots) - Am Montagnachmittag hat sich in Linden ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Motorradfahrer ereignet. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Um 16:34 Uhr fuhr ein 77-jähriger Mann mit einem Pedelec auf dem Ziegeleiweg aus Linden kommend in Richtung Hägener Weg. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren