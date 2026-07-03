Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260703.1 Großenrade: Lagerhalle brennt ab

Großenrade (ots)

In Großenrade ist am Donnerstagabend eine Lagerhalle auf einem Betriebsgelände in Brand geraten. Menschen verletzten sich nicht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Das Feuer brach gegen 18:50 Uhr in einer Lagerhalle in der Straße Großenrader Moor aus. Die Halle brannte vollständig ab. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Freiwilligen Feuerwehren Großenrade, Hochdonn, Burg und Quickborn-Brickeln löschten den Brand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell