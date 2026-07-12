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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Einfamilienhaus in Glüsingen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wittingen (ots)

Zu einem weiteren Einbruch im Gifhorner Nordkreis kam es am Samstag, 11.07.2026, im Wittinger Ortsteil Glüsingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 01:00 Uhr gewaltsam über ein rückwärtig gelegenes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck, Bargeld sowie Parfüm, bevor sie unerkannt flüchteten.

Ob ein Zusammenhang zu den beiden Einbrüchen in Lüsche besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Glüsingen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Gifhorn unter 05371/9800 oder der Polizei Wittingen unter 05831/25200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
i.A. Niemeyer, PHK
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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