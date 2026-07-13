PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Körperverletzung auf Schützenfest

Ohrdorf (ots)

Über den Notruf wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Schlägerei mit 20 bis 30 Beteiligten beim Schützenfest in Ohrdorf gemeldet. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Schützenhaus entsandt.

Die ersten Beamten vor Ort stellten jedoch schnell fest, dass die Erstmeldung in dieser Form nicht zutraf. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Personen gekommen. Ein 46-Jähriger soll einem 20-Jährigen mit einem Glas gegen den Kopf geschlagen haben.

Der 20-Jährige erlitt eine blutende Verletzung an der linken Gesichtshälfte. Er wurde zunächst durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige hatte den Veranstaltungsort beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Polizei Wittingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 08:03

    POL-GF: Autodieb schlief am Steuer ein - Festnahme nach missglücktem Diebstahlsversuch

    Gifhorn (ots) - Ein eher ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei Gifhorn am frühen Freitagmorgen (10.07.2026). Gegen 06:30 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eines Unternehmens in der Nordhoffstraße einen Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe. Am Steuer des Fahrzeugs solle ein Mann schlafen. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen Mazda ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 07:46

    POL-GF: Einbruch in Einfamilienhaus in Glüsingen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Wittingen (ots) - Zu einem weiteren Einbruch im Gifhorner Nordkreis kam es am Samstag, 11.07.2026, im Wittinger Ortsteil Glüsingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 01:00 Uhr gewaltsam über ein rückwärtig gelegenes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 07:37

    POL-GF: Zwei Einbrüche in Lüsche - Polizei sucht Zeugen

    Steinhorst (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Steinhorster Ortsteil Lüsche zu zwei Einbruchsdiebstählen, die nach derzeitigen Erkenntnissen miteinander in Zusammenhang stehen dürften. Im Zeitraum von Freitag, 10.07.2026, 17:00 Uhr, bis Samstag, 11.07.2026, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Wohnzimmerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kastanienring. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren