Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Körperverletzung auf Schützenfest

Ohrdorf (ots)

Über den Notruf wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Schlägerei mit 20 bis 30 Beteiligten beim Schützenfest in Ohrdorf gemeldet. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Schützenhaus entsandt.

Die ersten Beamten vor Ort stellten jedoch schnell fest, dass die Erstmeldung in dieser Form nicht zutraf. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Personen gekommen. Ein 46-Jähriger soll einem 20-Jährigen mit einem Glas gegen den Kopf geschlagen haben.

Der 20-Jährige erlitt eine blutende Verletzung an der linken Gesichtshälfte. Er wurde zunächst durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige hatte den Veranstaltungsort beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Polizei Wittingen.

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