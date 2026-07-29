LPI-GTH: Körperverletzung
Gotha (ots)
In der Mönchallee gerieten gestern Nachmittag drei Männer (24, 37, 38, alle deutsch) in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 37-Jährige (deutsch) verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Ein Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. (jd)
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