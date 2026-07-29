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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (ots)

In der Mönchallee gerieten gestern Nachmittag drei Männer (24, 37, 38, alle deutsch) in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 37-Jährige (deutsch) verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Ein Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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