Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen im Kreuzungsbereich Am Lützer Feld/ Alfred-Ley-Straße. Eine 58-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Straße "Am Lützer Feld" und beabsichtigte ihre Fahrt geradeaus in die Straße "Hinterm Stadion" fortzusetzen. Dabei missachtete sie offenbar einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrer eines Skoda. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Infolgedessen wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell