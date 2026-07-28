PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Gothaer Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 1612 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle, 68 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer passierte den Bereich mit 58 km/h. Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Körperverletzung

    Gotha (ots) - Am gestrigen Abend gerieten zwei Männer im Alter von 27 und 35 Jahren im Bereich der Von-Zach-Straße in eine Streitigkeit, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Mann wurde durchgeführt und erbrachte einen Wert von rund 1,6 Promille, ein Betäubungsmittelvortest reagierte positiv auf verschiedenen Substanzen. Ein Platzverweis erging. Ein Verfahren ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Ein 64-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr am gestrigen Tag die Bahnhofstraße in Creuzburg entlang. Hier übersah er offenbar beim Zurücksetzen die 72-jährige Hyundai Fahrerin, welche sich hinter ihm befand. Die Fahrerin des Hyundai erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, blieben jedoch ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Remstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 17-jähriger Fahrradfahrer befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Obere Hauptstraße in Richtung Weststraße. Dabei kollidierte der Fahrradfahrer mit einem am Fahrbahnrand geparktem Opel. Der 17-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Zudem trug er offenbar zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Fahrradhelm. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren