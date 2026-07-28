LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Remstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 17-jähriger Fahrradfahrer befuhr in den späten Stunden des gestrigen Abends die Obere Hauptstraße in Richtung Weststraße. Dabei kollidierte der Fahrradfahrer mit einem am Fahrbahnrand geparktem Opel. Der 17-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Zudem trug er offenbar zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Fahrradhelm. (jd) ...

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