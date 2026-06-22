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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260622-5: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Rettungskräfte brachten Jungen in ein Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (19. Juni) ist ein Radfahrer (9) in Kerpen leicht verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto und das Fahrrad verkeilte sich unter dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll der 9-Jährige gegen 20.20 Uhr über einen Fußweg vom Parkplatz eines Seniorenheims an der Heppendorfer Straße auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Am Wasserwerk" gefahren sein. Gleichzeitig fuhr eine Autofahrerin (21) auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt. Sie kollidierte mit dem Jungen, der zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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