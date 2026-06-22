Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260622-2: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Zusammenstoß beim Wenden

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (19. Juni) in Alstädten-Burbach in Hürth ist eine Autofahrerin (87) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (54) eines VW gegen 19 Uhr auf der Efferener Straße von der Hermülheimer Straße kommend in Richtung Frechener Straße gefahren. Gleichzeitig sei die 87-Jährige in einem Smart in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Feldwegs habe der 54-Jährige beabsichtigt zu wenden. Er habe nach links gelenkt und dabei die Gegenfahrbahn gequert. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart der Seniorin.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 20.10 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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