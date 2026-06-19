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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260619-2: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf Kreuzung

Bergheim (ots)

Auto schleuderte auf die Seite

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (18. Juni) in Bergheim-Ahe haben eine Autofahrerin (42) und ein Autofahrer (49) leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 42-Jährige mit ihrem Opel gegen 8 Uhr auf der Erfttalstraße von Kerpen in Richtung Bergheim gefahren sein. Zeugen berichten, dass sie an der Kreuzung zur Straße "In den Benden" das Rotlicht der Ampel missachtet habe. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Kia eines 49-Jährigen der von links kommend beabsichtigt habe geradeaus auf die Ahestraße zu fahren.

In Folge der Kollision habe sich der Sorento gedreht und sei auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen gekommen. Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit bis etwa 9.45 Uhr komplett ab. Sie dokumentierten Unfallspuren, stellten die beschädigten Fahrzeuge sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariat bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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