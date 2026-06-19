Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260619-1: Polizeikräfte stellten mutmaßlichen Kabeldieb

Hürth (ots)

Mitarbeiter gab entscheidenden Hinweis

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Freitag (19. Juni) einen mutmaßlichen Kabeldieb (43) in Hürth gestoppt.

Gegen 2.50 Uhr meldete sich der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Polizei, da er einen Diebstahl an einer Ladesäule an der Ingeborg-Bachmann-Straße vermutete. Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zu der genannten Adresse und nahmen einen Mann mit einem Kleinkraftrad auf einem Supermarktparkplatz wahr. Er habe das Zweirad aus einem Gebüsch geholt, stieg auf und fuhr in Richtung Sudetenstraße davon. Sie stellten fest, dass an einer Ladesäule ein Kabel abgetrennt wurde.

Weitere Beamtinnen und Beamte kontrollierten den Verdächtigen im Bereich der Lortzingstraße. Während der Personalienfeststellung versuchte der Mann in Richtung Horbeller Straße zu flüchten. Die Einsatzkräfte stoppten ihn erneut und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie Werkzeug und eine Strumhaube in seinem mitgeführten Rucksack. Zudem ergaben sich für die Uniformierten Hinweise darauf, dass der nunmehr Beschuldigte ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und das nicht-zugelassene Kleinkraftrad gestohlen sein könnte. Sie stellten Ausfallerscheinungen bei dem 43-Jährigen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten.

Die Einsatzkräfte nahmen den Polizeibekannten mit zu einer Wache, wo ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe entnahm. Sie stellten darüberhinaus den Rucksack samt Inhalt sowie das Kleinkraftrad sicher und fertigten Strafanzeigen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (sc)

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