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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260618-1: Einbrecher in Häuser eingedrungen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die in den vergangenen Tagen in Häuser in Elsdorf eingebrochen sind und am Dienstag (16. Juni) versucht haben in ein Haus in Pulheim einzudringen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Mittwoch (17. Juni) zwischen 11 Uhr und 12.45 Uhr soll ein Täter durch ein Fenster in ein Haus in Tollhausen eingebrochen sein. Laut ersten Erkenntnissen entwendete der Einbrecher Schmuck. Als die Anwohnerin den Einbruch bemerkte, rief sie die Polizei.

Gegen 22 Uhr am Mittwoch meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Täter seien zwischen Sonntag (14. Juni) und Mittwoch (17. Juni) in das Haus an der Straße "Brockendorfer Weg" in Grouven eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich Einbrecher über eine Terrassentür Zutritt. Ob sie Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In Brauweiler sollen Unbekannte am Dienstag zwischen 14 Uhr 18 Uhr versucht haben in ein Haus an der Glessener Straße einzubrechen. Der Geschädigte stellte Beschädigungen an einem Fenster fest und informierte die Polizei.

An allen Fällen nahmen hinzugerufene Polizeikräfte die Sachverhalte auf und fertigten Strafanzeigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten. Die Polizei rät: Notieren Sie sich beim Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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