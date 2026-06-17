PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260617-3: Cannabisplantage sichergestellt

POL-REK: 260617-3: Cannabisplantage sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeikräfte fanden mehr als 200 Pflanzen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens stellten Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Dienstag (16. Juni) über 200 Cannabispflanzen in einem Haus in Bedburg sicher.

Umfangreiche Ermittlungen nach einem Zeugenhinweis wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz führten die Kriminalbeamtinnen und -beamten zu zwei Beschuldigten (w66, m36) und einer Cannabisplantage.

Nach Auswertung der vorliegenden Indizien und Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Einsatzkräfte ab dem frühen Morgen das Haus. Dort fanden sie im ersten Obergeschoss eine Plantage mit 210 Pflanzen. In einem weiteren Geschoss des Hauses stellten die Beamtinnen und Beamten zwei Zelte mit weiteren Pflanzen fest.

Die durch weitere Polizeikräfte angetroffenen Beschuldigten müssen sich nun in einem Verfahren verantworten. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 12:54

    POL-REK: 260617-2: Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

    Hürth, Bergheim, Kerpen (ots) - Kontrollwoche mit Schwerpunkt "Drogen und Alkohol im Straßenverkehr" Polizistinnen und Polizisten haben am Dienstag (16. Juni) mehrere Fahrzeugführer kontrolliert und bei drei Fahrern (25, 33, 27) Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt. Gegen 14.30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte den 25-jährigen Fahrer eines E-Scooters in Hürth ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 08:50

    POL-REK: 260617-1: Falsche Staatsanwältin rief Senior an

    Pulheim (ots) - Bleiben Sie skeptisch! Eine Unbekannte hat am Dienstag (16. Juni) bei einem Pulheimer angerufen, sich als Staatsanwältin ausgegeben und unter einem dreisten Vorwand versucht Geld und Wertgegenstände des Mannes zu erlangen. Laut ersten Erkenntnissen rief die angebliche Amtsträgerin gegen 15.30 Uhr bei dem Senior an. Sie habe behauptet, dass seine Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:49

    POL-REK: 260616-3: Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Alkohol und Drogen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Blutproben und sichergestellte Führerscheine Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Montag (15. Juni) mit verstärkten Verkehrskontrollen im Rahmen der European Roads Policing Network (ROADPOL) "Alcohol & Drugs" begonnen. Bis zum Ende dieser Woche wird der Fokus vermehrt auf die Thematik "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" gerichtet sein. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren