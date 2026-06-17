Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260617-3: Cannabisplantage sichergestellt

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Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeikräfte fanden mehr als 200 Pflanzen

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens stellten Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Dienstag (16. Juni) über 200 Cannabispflanzen in einem Haus in Bedburg sicher.

Umfangreiche Ermittlungen nach einem Zeugenhinweis wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz führten die Kriminalbeamtinnen und -beamten zu zwei Beschuldigten (w66, m36) und einer Cannabisplantage.

Nach Auswertung der vorliegenden Indizien und Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Einsatzkräfte ab dem frühen Morgen das Haus. Dort fanden sie im ersten Obergeschoss eine Plantage mit 210 Pflanzen. In einem weiteren Geschoss des Hauses stellten die Beamtinnen und Beamten zwei Zelte mit weiteren Pflanzen fest.

Die durch weitere Polizeikräfte angetroffenen Beschuldigten müssen sich nun in einem Verfahren verantworten. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (sc)

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