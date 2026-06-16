Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260616-3: Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Alkohol und Drogen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Blutproben und sichergestellte Führerscheine

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Montag (15. Juni) mit verstärkten Verkehrskontrollen im Rahmen der European Roads Policing Network (ROADPOL) "Alcohol & Drugs" begonnen. Bis zum Ende dieser Woche wird der Fokus vermehrt auf die Thematik "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" gerichtet sein.

Bei einer Standkontrolle auf der Ahrstraße in Wesseling hielten Polizeikräfte in der Nacht zu Dienstag (16. Juni) einen 23-jährigen Peugeotfahrer an. Der junge Mann roch stark nach Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamtinnen und Beamten stellten den Führerschein sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Bereits zur Mittagszeit am Montag fiel an derselben Örtlichkeit ein 43-Jähriger Autofahrer durch eine verlangsamte Pupillenreaktion auf. Auch hier entnahm ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe.

In Elsdorf zeigte gegen 14.30 Uhr ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest den Konsum von Cannabis bei einem 23-Jährigen Fahrer eines Mini-Cooper S an. Die weitere Kontrolle ergab, dass dem jungen Mann erst kürzlich die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Mit über 1,2 Promille war ein 50-Jähriger Autofahrer am Dienstag kurz nach Mitternacht in Frechen auf der Holzstraße unterwegs. Polizeikräfte stoppten die Fahrt, stellten auch hier den Führerschein sicher und ordneten die Blutprobenentnahme an.

In allen Fällen werden die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis die weiteren Ermittlungen führen. (hw)

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