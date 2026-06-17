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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260617-2: Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Hürth, Bergheim, Kerpen (ots)

Kontrollwoche mit Schwerpunkt "Drogen und Alkohol im Straßenverkehr"

Polizistinnen und Polizisten haben am Dienstag (16. Juni) mehrere Fahrzeugführer kontrolliert und bei drei Fahrern (25, 33, 27) Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte den 25-jährigen Fahrer eines E-Scooters in Hürth im Bereich der Theresienhöhe. Er zitterte, die Bindehäute seiner Augen waren gerötet. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis an. Gegen 16 Uhr fiel in Bergheim im Bereich der Dormagener Straße ein 33-jähriger Autofahrer auf, weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Er zeigte sich auffallend nervös, die Augen waren glasig. Hier zeigt ein Test ein positives Ergebnis für Cannabis und Kokain. In Kerpen kontrollierten Polizeikräfte gegen 12.30 Uhr auf der Sindorfer Straße einen 27-Jährigen auf einem Kleinkraftrad. Er zitterte und räumte den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ein Test zeigte Cannabis, Kokain und Amphetamin an.

In allen Fällen entnahmen Ärzte auf Anordnung Blutproben. Alle drei müssen sich nun in entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Alkohol und Drogen beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit. Wer alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Ausfallerscheinungen, Koordinationsschwierigkeiten oder eine verminderte Reaktionszeit können Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum sein und mitunter zu schweren Verkehrsunfällen führen.

E-Scooter sind Elektrokleinstfahrzeuge, bei deren Nutzung die gleichen Regeln bezüglich des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums gelten, wie bei anderen Kraftfahrzeugen, beispielsweise dem Auto. Das Führen von E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen führt daher in der Regel zu entsprechenden Ermittlungsverfahren. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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