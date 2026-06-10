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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Auseinandersetzung zwischen Personengruppen - Polizei sucht Zeugen

Bingen (ots)

Am Abend des 09.06.2026 gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Meldungen über eine Auseinandersetzung zwischen 2 größeren Personengruppen im Bereich Sparkasse beziehungsweise dem Parkplatz am Fruchtmarkt in Bingen am Rhein.

Nach Zeugenaussagen entfernte sich anschließend ein Teil der Personen in Richtung Innenstadt/City Center und eine kleine Gruppe mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Person ein Messer mitgeführt haben. Hinweise auf verletzte Personen liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, welche die Situation beobachtet haben bzw. Hinweise auf mögliche Geschädigte oder Tatverdächtige geben können sich mit der Polizeiinspektion in Bingen unter 06721/905-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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