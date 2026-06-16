Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260616-2: Scheibe an Pkw eingeschlagen - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Tasche mit Geldbörse und Mobiltelefon entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Montagnachmittag (15. Juni) in Erftstadt an einem Auto eine Scheibe eingeschlagen und eine Fahrradtasche mit Geldbörse und einem Mobiltelefon entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen hatte der Geschädigte den Renault gegen 15.10 Uhr an der Bertolt-Brecht-Straße abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, habe er die eingeschlagene Scheibe der Beifahrertür festgestellt. Unbekannte sollen aus dem Auto eine Fahrradtasche mit Mobiltelefon und Geldbörse entwendet haben.

Der Geschädigte erstattete wenig später eine Anzeige auf einer Polizeiwache.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (rs)

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