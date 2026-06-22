Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260622-1: Einbruch in Haus - Zeugensuche

Brühl (ots)

Aufmerksame Bürger fanden entwendete Gegenstände

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die am frühen Sonntagmorgen (21. Juni) in ein Haus in Brühl eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich ein oder mehrere Täter zwischen 1 Uhr und 6 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Straße "Zum Donnersbach" verschafft haben. Am nächsten Morgen habe ein Bewohner festgestellt, dass Diebe ein Tablet und Geldbörsen entwendet hatte.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zum Tatort, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamtinnen und -beamte sicherten Spuren am Tatort.

Einige Zeit später meldeten sich aufmerksame Finder bei der Polizei und gaben die entwendeten Bankkarten ab. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

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