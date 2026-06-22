PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260622-1: Einbruch in Haus - Zeugensuche

Brühl (ots)

Aufmerksame Bürger fanden entwendete Gegenstände

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die am frühen Sonntagmorgen (21. Juni) in ein Haus in Brühl eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich ein oder mehrere Täter zwischen 1 Uhr und 6 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Straße "Zum Donnersbach" verschafft haben. Am nächsten Morgen habe ein Bewohner festgestellt, dass Diebe ein Tablet und Geldbörsen entwendet hatte.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zum Tatort, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamtinnen und -beamte sicherten Spuren am Tatort.

Einige Zeit später meldeten sich aufmerksame Finder bei der Polizei und gaben die entwendeten Bankkarten ab. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 13:43

    POL-REK: 260619-2: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf Kreuzung

    Bergheim (ots) - Auto schleuderte auf die Seite Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (18. Juni) in Bergheim-Ahe haben eine Autofahrerin (42) und ein Autofahrer (49) leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Laut ersten Erkenntnissen soll die 42-Jährige mit ihrem Opel gegen 8 Uhr auf der Erfttalstraße von ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 13:39

    POL-REK: 260619-1: Polizeikräfte stellten mutmaßlichen Kabeldieb

    Hürth (ots) - Mitarbeiter gab entscheidenden Hinweis Polizeikräfte haben in der Nacht zu Freitag (19. Juni) einen mutmaßlichen Kabeldieb (43) in Hürth gestoppt. Gegen 2.50 Uhr meldete sich der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Polizei, da er einen Diebstahl an einer Ladesäule an der Ingeborg-Bachmann-Straße vermutete. Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zu der genannten Adresse und nahmen einen Mann ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:32

    POL-REK: 260618-2: Nach Diebstahl von Geldbörse Geld abgehoben

    Pulheim (ots) - PIN und Karte nicht zusammen aufbewahren Nach dem Diebstahl einer Geldbörse mit Bankkarte samt PIN-Nummer in Pulheim am Mittwochmorgen (17. Juni) haben Unbekannte an einem Bankautomaten eine größere Summe Bargeld abgehoben. Bitte bewahren Sie Ihre Bankkarten nicht zusammen mit den PIN-Nummern auf. Diebe können so umgehend mit den Karten per PIN bezahlen oder Geld abheben. Erschweren Sie Diebstähle, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren