Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260622-3: Einbruch in Büro - Zeugensuche

Frechen (ots)

Beute ist Bestandteil der Ermittlungen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die zwischen Samstag (20. Juni) 10 Uhr und Sonntag (21. Juni) 7.30 Uhr in ein Büro in Frechen eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen der oder die Täter eine Tür des Gebäudes an der Straße "Kirchenkamp" auf und durchwühlten Schränke und einen Schreibtisch.

Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalbeamtinnen und -beamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

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