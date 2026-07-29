LPI-GTH: Zu Fall gekommen
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr eine 74-jährige Fahrerin eines VW die die Landstraße in Richtung Richelsdorfer Straße und beabsichtigte nach rechts auf einen Supermarktparkplatz abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 54-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher den dort befindlichen Gehweg befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 54 Jahre alte Mann kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)
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