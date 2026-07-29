LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Siegelbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern am späten Nachmittag auf der L3004. Eine 60-jährige Fahrerin eines Ford fuhr von Arnstadt in Richtung Siegelbach, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und fortfolgend mit einem Baum kollidierte. Infolgedessen war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Die Frau wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die 60-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

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