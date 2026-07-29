LPI-GTH: Radunfall

Gotha (ots) - Ein 74-Jähriger befuhr gestern Nachmittag die L1030 von Gotha in Richtung Goldbach. Der Hyundai-Fahrer beabsichtigte nach rechts in Richtung Remstädt abzubiegen, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Dort kam der Pkw zum Liegen. Der Mann wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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