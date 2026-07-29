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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radunfall

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen befuhren zwei Männer im Alter von 54 und 43 Jahren hintereinander mit ihren Fahrrädern den Radweg zwischen Gehren und Langewiesen in gleiche Richtung. Hierbei setzte der 54-Jährige zu einem Überholvorgang an. Der 43-jährige Radfahrer fuhr währenddessen offenbar eine Schlangenlinie und kollidierte mit dem links überholenden 54-Jährigen. Dieser kam daraufhin zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Beide Radfahrer trugen keinen Fahrradhelm. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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