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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Eisenach (ots)

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern Abend in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 39 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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