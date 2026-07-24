Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Korrekturmeldung "Pizzabestellung führt zu Polizeieinsatz"

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am 23. Juli 2026 in ihrer Pressemitteilung "Pizzabestellung führt zu Polizeieinsatz" von einer Frau in einer Notlage in einem Taxi.

Wir korrigieren unsere Pressemitteilung: Die Fahrt erfolgte nicht mit einem Taxi, sondern mit einem Fahrzeug des Vermittlungsdienstes Uber.

Hier nochmal der Link zur ursprünglichen Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6320224

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell