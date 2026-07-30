LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
In den späten Stunden des gestrigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Kindleber Straße durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Ein bei dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der 45-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
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