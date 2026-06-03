Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mehrfach auffällig: Ausflug auf die Fahrbahn endet im Polizeigewahrsam

Bad Kreuznach (ots)

Ein 59-jähriger Mann sorgte am vergangenen Abend für mehrere Polizeieinsätze und bewies dabei eindrucksvoll, dass eine Fahrbahn kein geeigneter Ort für ein Nickerchen ist.

Mehrere besorgte Bürger meldeten der Polizei über den Abend verteilt einen Mann, der immer wieder auf Straßen unterwegs war und dabei ein eher ungewöhnliches Verständnis der Verkehrsregeln zeigte. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann auf der Wilhelmstraße in Höhe des Bourger Platzes an. Die Person war sichtlich alkoholisiert. Ihm wurde im weiteren Verlauf erklärt, dass die Fahrbahn grundsätzlich Fahrzeugen vorbehalten ist und nicht als Spazier-, Aufenthalts- oder Liegefläche genutzt werden sollte. Zunächst zeigte sich der Mann einsichtig, sodass die Streife ihre Fahrt fortsetzen konnte. Allerdings hielt die Einsicht nicht ganz so lange an wie erhofft. Nach weiteren Mitteilungen über einen stark alkoholisierten Mann, der erneut durch sein Verhalten auffiel, rückte die Polizei nochmals aus. Wie sich herausstellte, war der 59-Jährige bereits seit dem Nachmittag mehrfach aufgefallen. Neben lautstarken Diskussionen mit Passanten legte er sich wiederholt auf die Fahrbahn. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Nachdem der Mann mehrfach vergeblich auf die Gefahren seines Verhaltens hingewiesen worden war, wurde er zur Verhinderung weiterer Gefahren an eine deutlich sichere Örtlichkeit verbracht: das Polizeigewahrsam. Dort kann er bis zum darauffolgenden Morgen seinen Rausch ausschlafen können - fernab von Straßenverkehr, besorgten Passanten und unfreiwilligen Bremsmanövern.

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