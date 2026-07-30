LPI-GTH: Kleinbrand im Wald
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Auf unbekannte Weise entzündete sich am Morgen eine Fläche von 25 Quadratmetern im Wald zwischen den Ortschaften Plaue und Neusiß. Die freiwilligen Feuerwehren Martinroda, Neusiß, Plaue und Risperoda kamen zum Einsatz und löschten das Feuer, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Polizei weist auf die Gefahren in Zusammenhang mit lang anhaltender Trockenheit hin. (sw)
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