Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung endet im Klinikum

Bad Salzungen (ots)

In der Bahnhofstraße in Bad Salzungen kam es am 03.07.2026 gegen 17:47 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge ein 50jähriger Mann durch einen 19 und 16 Jährigen verletzt wurde, so dass er ins Klinikum verbracht werden musste. Ersten Ermittlungen zu Folge gab es zuznächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und den zwei Jugendlichen. In der weiteren Folge haben die beiden Jugendlichen den Geschädigten dann jedoch tätlich angegriffen, so dass dieser stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog und mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebarcht werden musste. Die Täter konnten durch die eingesetzten Beamten noch im Nahbereich gestellt werden.

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