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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrerin gestürzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 54-jährige Fahrradfahrerin kam am gestrigen Abend auf der L1046 zu Fall. Augenscheinlich bestand ein Defekt an dem Fahrrad, sodass es ohne Einwirkung einer weiteren Person zu dem Sturz kam. Die Frau kam auf Grund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde in Verwahrung genommen. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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