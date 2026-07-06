Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 56-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am frühen Morgen des 5. Juli kam es im Rahmen einer Veranstaltung auf einem Parkplatz an der Giradetstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitten drei Personen Stichverletzungen. Ein 56-Jähriger verstarb noch am Einsatzort. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-polizei-essen-56-jaehriger-stirbt-nach-auseinandersetzung-tatverdaechtiger-festgenommen

Die Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung ergaben, dass der 56-jährige Sicherheitsmitarbeiter infolge eines internistischen Notfalls verstarb. Des Weiteren konnten keine Verletzungen durch Gewalteinwirkung festgestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen gestern Nachmittag (5. Juli) einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 46-Jährigen.

Die Mordkommission wertet Spuren und Zeugenaussagen aus und bittet weiterhin Personen, die Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen können, sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /RB

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