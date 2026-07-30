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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 21. Juli, gegen 18.05 Uhr befand sich eine 70-jährige 
Spaziergängerin auf dem Radweg an der Hörsel, zwischen Stedtfeld und 
Adam-Opel-Straße, als plötzlich ein bislang unbekannter, männlicher 
Fahrradfahrer die Frau unsittlich berührte. Anschließend fuhr der 
Mann davon. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:
 
- ca. 170 cm groß
- schlanke Statur
- geschätztes Alter: 17 Jahre
- trug kurze, dunkle, lockige Haare
- bekleidet mit einer schwarzen, langen Hose und einem weißen Hemd
- fuhr ein schwarzes "normales Fahrrad"
 
Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, welche 
insbesondere Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort 
geben können sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten sich 
mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 
0183500/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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