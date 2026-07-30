Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am 21. Juli, gegen 18.05 Uhr befand sich eine 70-jährige Spaziergängerin auf dem Radweg an der Hörsel, zwischen Stedtfeld und Adam-Opel-Straße, als plötzlich ein bislang unbekannter, männlicher Fahrradfahrer die Frau unsittlich berührte. Anschließend fuhr der Mann davon. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - geschätztes Alter: 17 Jahre - trug kurze, dunkle, lockige Haare - bekleidet mit einer schwarzen, langen Hose und einem weißen Hemd - fuhr ein schwarzes "normales Fahrrad" Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, welche insbesondere Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort geben können sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0183500/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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