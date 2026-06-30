Polizei Mettmann

POL-ME: 75-Jährige durch falschen Polizisten betrogen - 2606131

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Ratingen (ots)

Am Montag, 29. Juni 2026, wurde eine 75-jährige Ratingerin Opfer eines Trickdiebstahls. Mit Hilfe des Anrufs eines falschen Polizisten erbeutete ein Täter an ihrer Wohnanschrift Goldbarren. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:40 Uhr erhielt eine 75-Jährige einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizist der Kriminalpolizei Düsseldorf ausgab. Der Anrufer täuschte vor, dass gegen Mitarbeitende ihrer Hausbank ermittelt werde und ihre Wertgegenstände in ihrem Schließfach in Gefahr seien. Zudem bot er ihr an, die Wertgegenstände auf Echtheit zu überprüfen.

Die 75-Jährige begab sich zu ihrer Hausbank, entnahm die Wertgegenstände aus ihrem Schließfach und brachte sie zu sich nach Hause. Gegen 10 Uhr erschien ein Mann an ihrer Wohnanschrift an der Straße Klompenkamp, der ihre Goldbarren vermeintlich prüfte. Er täuschte vor, die Barren im Auto einer weiteren Begutachtung unterziehen zu wollen. Die Seniorin misstraute dem Mann jedoch und verlangte die Herausgabe. Gewaltsam brachte sich der Mann in den Besitz der Goldbarren und floh anschließend unerkannt.

Die Ratingerin erstattete Anzeige bei der Polizei und kann den Abholer folgendermaßen beschreiben:

- circa 40 bis 45 Jahre alt - kräftige Statur - dunkle Haare - circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - trug eine graue Jogginghose mit weißen Streifen

Die Polizei fragt:

Wer hat den Mann an der Straße Klompenkamp am Montagvormittag, 29. Juni 2026, gegen 10 Uhr beobachtet? Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt den aktuellen Vorfall zum Anlass, um vor den zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrügern am Telefon oder an der Haustür zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Polizistinnen und Polizisten prüfen weder Wertsachen auf Echtheit noch nehmen sie diese in amtlich sichere Verwahrung zum Schutz vor einem möglichen Diebstahl. Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Giro- oder Debitkarte an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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