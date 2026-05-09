Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

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Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, den 08.05.2026, gegen 15:45 Uhr, wurde der Polizei Grünstadt eine im Bereich In der Haarschnur liegende Person gemeldet. Auf dieser würde ein Fahrrad liegen. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort einen 41-jährigen Mann an, der am Boden lag. Dieser gab an, zuvor mit seinem Fahrrad gefahren und gestürzt zu sein. Verletzt wurde er hierbei nicht.

Bei dem Mann konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,66 Promille.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen.

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